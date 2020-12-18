AK Parti Menemen İlçe Başkanı Çelik'ten CHP'ye tepki Açıklaması

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, "zimmet ve irtikap" operasyonunda tutuklanan eski belediye başkanı Serdar Aksoy'un görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimden sonuç alınamaması üzerine gidilen kuraya itiraz etmelerini eleştiren CHP yöneticilerine tepki gösterdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, yerel seçimlerden sonra ilçeden yükselen hak, hukuk, adalet arayışına CHP'nin kulak tıkadığını ileri sürdü.

Gelinen sürecin sonunda bugün, CHP'nin kuraya ilişkin yürütmeyi durdurma kararına itiraz edeceğini duyurduğunu hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Bugün bize 'Biz olsaydık kura sonucuna itiraz etmezdik.' diyenlere söylenecek tek sözümüz, 'Bizim Belediye Başkanımız tutuklansa mahcubiyetimizden aday bile çıkarmazdık.' olur. Tutuklu Başkan uzaydan gelmedi. Bu şahıs, CHP'nin Menemen halkına ve Menemen'e ihanetidir. CHP'nin tüm karar vericileri bu günaha ortaktır. Menemen'de 18 ay boyunca yapılan hırsızlığa, vurguna, talana ses çıkarmayan CHP'li yöneticiler, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, idarenin her türlü işleminin yargı denetimine tabi olduğunu, mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olduğunu, hak aramanın anayasal bir hak olduğunu unutmuş olabilirler ama biz unutmadık."

Çelik, CHP'li yöneticilerin tutuklu belediye başkanına sahip çıkarken AK Parti'nin Menemenlinin hakkını, hukukunu savunduğunu ve savunmaya devam edeceğin vurguladı.

- Süreç

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisindeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kurada Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirilmişti.

AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan, kurada cam kavanoz ve top kullanılmasının usule aykırı olduğu gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesine başvurmuştu. İzmir 2. İdare Mahkemesi, kuranın usule uygun yapılmadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararını vermişti.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen Belediye Başkan Vekili Deniz Karakut'un da aralarında bulunduğu CHP'lilerle Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, yürütmenin durdurulması kararına itiraz edeceklerini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz