AK Parti Menemen'deki seçim sonucuna itiraz edecek
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AK Parti Menemen'deki seçim sonucuna itiraz edecek

01.12.2020 23:34 | Son Güncelleme: 01.12.2020 23:38
AK Parti Menemen'deki seçim sonucuna itiraz edecek

Menemen'de Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün belediye meclisi başkanvekilini belirlemek için sandık başına gitti.

Menemen'de Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün belediye meclisi başkanvekilini belirlemek için sandık başına gitti. CHP'li Karakurt'un başkan vekili olarak belirlendiği seçim ile ilgili AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, seçim sonucuna itiraz edeceklerini belirtti.

Menemen'de Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün belediye meclisi başkanvekilini belirlemek için sandık başına gitti. CHP'li Deniz Karakurt ile AK Partili Aydın Pehlivan'ın yarışında 4 turun sonunda eşitlik bozulmayınca kazanan kurayla belirlendi ve CHP'li Karakurt Menemen Belediyesi Başkanvekili oldu.

Yaşanan gelişmelerinin ardından AK Parti cephesinde son dakika bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, seçim sonucuna itiraz edeceklerini belirtti. Usule uygun bir kura seçimi olmadığını öne süren Başkan Çelik, "Oylama işlemlerinde herhangi bir yanlışlık olmamış fakat son turda yapılan kura çekimleri yönetmeliğe aykırı gerçekleşmiştir. 'Meclis Çalışma Yönetmeliği"nin 13/a maddesinde ki: 'Oylarda eşitlik halinde oylama bir defa daha tekrarlanır; yine eşitlik olursa meclis başkanınca kuraya başvurulur. Kura çekimi, birbirinin aynı olan ve üzerinde adlar yazılı bulunan kağıtlar bir torbaya konularak meclis başkanı tarafından çekilmek suretiyle yapılır. Torbadan çekilen isim kazanmış olur' ifadesine aykırı olarak, kura çekimleri cam fanus içerisinde gerçekleşmiştir. Bu kura çekiminin yönetmeliğe aykırı olması sebebiyle yarın (02/12/2020) tarifinde kuranın yeniden tekrarlanması için itirazda bulunacağız" dedi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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