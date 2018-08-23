AK Parti Mardin Teşkilatı'nda Bayramlaşma

AK Parti Mardin İl Teşkilatı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen programa, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin Milletvekilleri Şehmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya, İl Başkanı Nihat Eri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Eri, yaptığı konuşmada, AK Parti 6. Büyük Olağan Kongresi'nde MKYK üyesi seçilen Mardinli Orhan Miroğlu'nu tebrik etti. Bayram'a girerken Mardin genelinde su sıkıntısı yaşadıklarını belirten Eri, "Bizler anında devreye girdik. MARSKİ ilgililerine sorununun sebebini sorduk. Çözülebilecek sorunlar çözüldü. Su ihtiyacı karşılandı." dedi.

Eri, Mardin'de herkesin bir olduğunu, aile olarak yaşadıklarını ve sorunları en aza indirmeye çalıştıklarını söyledi.

Dini bayramların önemini belirten Dinçel, "Bu bayramların en büyüğü ve en önemlisi Kurban Bayramı'dır. Bu bayramda Hazreti İsmail'in adanmışlığı, tevekkülü, Hazreti İbrahim'in sabrının denendiği ve ondan sonraki ümmetlere de örnek teşkil edecek önemli bir ibadet yapılıyor." diye konuştu.

Milletvekili Demirkaya da İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Orhan Miroğlu da temennilerini dile getirdi.