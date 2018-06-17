AK Parti Mardin Teşkilatı Bayramlaştı

AK Parti Mardin İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, bir otelde düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, ramazan boyunca partililerin ve özellikle gençlik ile kadın kollarının alanda yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.

Kadınların erkeklerden daha çok çalıştığını belirten Başkan Eri, "Erkekler her kapıyı çalamıyor. Toplumumuzun kültür yapısı buna uygun değil. Dolayısı ile kadınlarımızın bu alanda öncü olması normal bir şeydir. Özellikle partili kardeşlerimden daha çok özen göstermelerini istiyorum. Allah onları gayretlerinden dolayı mükafatlandırsın. Sizler için çalışıyorlar, sıcağa ve oruca rağmen işlerini güçlerini bıraktılar kapı kapı dolaştılar." diye konuştu.

Eri, 17 Haziran'ın Babalar Günü olduğunu anımsatarak, bütün babaların gününü kutladı.

AK Partililere yönelik saldırılara da değinen Eri, şunları kaydetti:

"Eğer biz bir davaya inanıyorsak aramızdaki çekişmeleri, rekabeti bir tarafa atmasını bilmeliyiz. Başkalarının bize yaptığı saldırıları kısa sürede unuturuz. Saraçoğlu'nda kardeşlerimizi yaraladılar, Mazıdağı'nda da saldırdılar. Kızıltepe'de, Dargeçit'te, Yalım'da saldırıya uğradık. Suruç'ta kardeşlerimiz yakın zamanda saldırıya uğradı. Milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi şehit oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bütün bunlar unutulabilir. Ali İzzetbegoviç diyor ki 'Her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın suskunluğudur'. Dolayısıyla ben gönül koyarak geride kalan arkadaşlarıma sesleniyorum 'lütfen sevgili kardeşlerim, yarın kimsenin pişman olamadığı bir seçim olması için, Allah rızası için elinizden geleni yapın'. Bu bizim kişisel davamız değildir. Bu topyekun milletin davasıdır."