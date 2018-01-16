AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri'den Yeşilli'ye Ziyaret

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri bazı ziyaret ve temaslarda bulunmak amacıyla Yeşilli ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, AK Parti Yeşilli İlçe Başkanlığı ve Yeşilli Belediye Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde kongresi tamamlanan AK Parti Yeşilli İlçe Başkanı Şahabettin Şafak ve yönetimiyle bir araya gelen İl Başkanı Nihat Eri, "Yeşilli İlçemizin başarılarına hepimiz şahit oluyoruz. Yapılan çalışmalar sayesinde Yeşilli ilçemiz her seçimde başarıdan başarıya koşmaktadır. Bu anlamda İlçe Başkanımız Şahabettin Şafak ve teşkilatını tebrik ediyorum. İnşallah bu süreçten sonra başarı çıtamızı daha da yükselterek 2019 seçimlerini büyük zaferlerle noktalayacağız" dedi.

Yeşilli Belediyesi'ni ziyaret ederek Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ile bir araya geldi. Yeşilli ilçesinin son durumuna ilişkin konular görüşüldü. Yeşilli'de yapımı düşünülen ve proje çalışması tamamlanan kentsel dönüşüm projesi, görüntülü slayt ve videolar eşliğinde değerlendirmelere alındı. - MARDİN