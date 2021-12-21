AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, Mazıdağı ilçesini ziyaret etti - Haberler
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AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, Mazıdağı ilçesini ziyaret etti

AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, Mazıdağı ilçesini ziyaret etti
AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Mazıdağı ilçesinin kırsal mahallelerini ziyaret etti.

MARDİN (AA) - Ak Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Mazıdağı ilçesinin kırsal mahallelerini ziyaret etti.

Kılıç, beraberindeki partililerle ilçenin Engin, Şenyuva, Bahçecik, Yetkinler ve Ekinciler mahallelerinde vatandaşlarla görüştü.

Gazetecilere açıklama yapan Kılıç, dün olduğu gibi bugün de vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Kılıç, " Ak Parti'nin 20 yıldır yapmış olduğu etkin hizmet politikaları sayesinde iç ve dış tüm kirli odakların engellemelerine rağmen ülkemiz gelişmişlik düzeyi yüksek ülkeler arasına girmeyi başarmıştır. Her vatandaşımız bizler için büyük önem taşımaktadır." dedi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, Mazıdağı ilçesini ziyaret etti

AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, Mazıdağı ilçesini ziyaret etti

AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, Mazıdağı ilçesini ziyaret etti

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AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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