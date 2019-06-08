AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, İstanbullu damattan oy istedi

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, İstanbul'da ikamet eden ancak nikahlarını Midyat ilçesinde yapan çiften ve akrabalarından İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimi için Binali Yıldırım'a destek istedi.

Kılıç, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ve ilçe yöneticileriyle Midyat ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen Sevda ve Veysi Baş çiftinin nikah törenine katıldı.

Şahin'in kıydığı nikahta, şahitlik yapan İl Başkanı Faruk Kılıç, evlilik cüzdanını geline verdi.

Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Kılıç, İstanbul'da ikamet eden damattan ve akrabalarından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım için oy istedi.

AK Parti hükümetlerinin Türkiye'ye 17 yılda çok büyük hizmet ve yatırımlar kazandırdığını, İstanbul'da Yıldırım'ın seçilmesiyle bunun sürdürülmesini arzu ettiklerini kaydeden Kılıç, bunun için de İstanbul'da yaşayan bütün Mardinlilerden destek beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA