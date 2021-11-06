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AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur Demirci'de ziyaretlerde bulundu

AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur Demirci'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Demirci ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Demirci ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya'yı makamında ziyaret eden Baybatur, kaymaklamlık girişindeki Demirci Akıncıları köşesini inceledi.

Daha sonra toplantı odasında sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kurum müdürlerinin katılımı ile düzenlenen toplantıya katılan Baybatur'a ilçeye yapılan ve devam eden yatırımlarla ilgili bilgi verildi.

Daha sonra İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nu ve Güveli Sulama Göleti'ni ziyaret eden Baybatur, gölet çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Baybatur, yaptığı açıklamada, 2021 yılındaki göstergelere göre 2022'nin daha iyi geçeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sanayi ve üretim devam ediyor ve ihracat muazzam bir şekilde sürüyor. Gıda, züccaciye ve sanayi ara mamullerine kadar Türkiye'ye muazzam bir rağbet ve talep var. Esnaflarımıza destek için yeni kanun çıkardık. İhracatçılarımıza yönelik teşvik açısından yeni kanunlar çıktı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize gece gündüz demeden milletimiz için hizmet etmeye devam edeceğiz."

AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri
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