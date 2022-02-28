AK Parti Manisa İl Başkanı Hızlı'dan 28 Şubat açıklaması Açıklaması - Haberler

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AK Parti Manisa İl Başkanı Hızlı'dan 28 Şubat açıklaması Açıklaması

AA, Ahmet Bayram - Politika
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AK Parti Manisa İl Başkanı Hızlı'dan 28 Şubat açıklaması Açıklaması

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, 28 Şubat sürecindeki antidemokratik uygulamaları hiçbir zaman unutmayacaklarını bildirdi.

MANİSA (AA) - AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, 28 Şubat sürecindeki antidemokratik uygulamaları hiçbir zaman unutmayacaklarını bildirdi.

28 Şubat süreci, 25. yılında, tüm AK Parti il başkanlıklarında olduğu gibi Manisa İl Başkanlığında da düzenlenen basın toplantısıyla kınandı.

İl Başkanı Salih Hızlı, yaptığı açıklamada, postmodern darbe olarak tarihe geçen 28 Şubat sürecinin, motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden aldığını vurguladı.

28 Şubat sürecinde insanların ayrımcı, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakıldığını aktaran Hızlı, "Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek inşallah. 28 Şubat için 'Bin yıl sürecek' diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi ancak biz 28 Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacağız. Demokrasimize ve milli iradeye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır." diye konuştu.

Basın açıklamasına Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa İl Kadın kolları Başkanı Aynil Yavaş, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, Manisa Hemşehri Dernekleri Başkanı Ragıp Güneş, TÜGVA Manisa İl Temsilcisi Osman Güleser ve partililer katıldı.

AA / Ahmet Bayram - Politika

Salih Hızlı, 28 Şubat, Manisa, Darbe, Politika, Haberler

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