AK Parti Manisa İl Başkanı Hızlı, basın mensuplarıyla bir araya geldi
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AK Parti Manisa İl Başkanı Hızlı, basın mensuplarıyla bir araya geldi

28.01.2021 18:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 18:04
AK Parti Manisa İl Başkanı Hızlı, basın mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yunusemre Belediyesi İrfan Meclisi Salonunda düzenlenen etkinliğe, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensupları ve partinin il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İl Başkanı Salih Hızlı, burada yaptığı açıklamada, kongrenin hemen ardından kente değer katacak olan projeleri hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hızlı, yürütme kurulunu belirlemek için titiz bir çalışma yürüttüklerini ve kısa süre sonra çalışmaları tamamlamış olacaklarını dile getirdi.

Büyük ve güçlü Türkiye idealleri noktasında çalıştıklarını vurgulayan Hızlı, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi 'Büyük ve güçlü Türkiye' diye bir mottomuz var. Bu bizim kızıl elmamız aynı zamanda. Bunun üzerine gidiyoruz. Yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi de Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek. Bunların hepsi bu mevcut potansiyellerimizin hepsinin varlığa dönüşmesiyle mümkün olabilecek işler." dedi.

Hızlı, toplantı sonrasında basın mensuplarıyla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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