AK Parti Malatya Milletvekilleri Çakır ve Kahtalı, Kuluncak'ta

AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kuluncak ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran seçimleri sonrası Malatya'da bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Çakır ve Kahtalı, Kuluncak ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem ile Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz'ı ziyaret eden Çakır, Kahtalı ve Polat, ilçeyle ilgili istişarelerde bulundu. Çakır, Kahtalı ve Polat, daha sonra AK Parti Kuluncak ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Çakır, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, ilçe halkına 24 Haziran'da verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Çakır, Türkiye'ye yapılan saldırıların herkesin farkında olması gerektiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Şu an ki krizi es geçmeyeceğiz. Türkiye'ye karşı yapılan saldırılara karşı herkesin kenetlenmesi lazım. Türkiye'ye 15 Temmuz'u yapanlar kimse, bugün de ekonomik saldırıyı yapıyorlar. PKK'yı kim besleyip, büyüttüyse, bunun arkasında olanlar, Türkiye'yi ekonomik krize sürüklemeye çalışıyorlar. Terörle, darbe girişimiyle yapamadıklarını ekonomik saldırıyla yapmaya çalışıyorlar. Ama milletimiz bilinçlendi, kenetlendi, bunun bir plan olduğunu, Türkiye'nin kalkınmasına yapılmış bir saldırı olduğunu açık bir şekilde gördü. Bunların oyun ve hesapları tutmayacak. Türkiye büyümeye devam edecek."

Kahtalı da Türkiye'nin sıkıntılı dönemlerden geçtiğini belirterek, "Bu oyunları birçok defa görmüş bir ülkeyiz. Üstesinden nasıl geleceğimizi de çok iyi biliyoruz. Türk parasının değerli olduğu ve Türkiye'nin büyümesi her yıl açıklandığında dünyada ya birinci ya da ikinci olması bazılarını rahatsız etti. Bu emperyalist ve siyonistler, ülke üzerinde her seferinde oyunlar kurdu ama milletimiz birlik, beraberliğini sağlam bir şekilde ortaya koyarak, bunların oyunlarını bozdu." ifadelerini kullandı.

Başkan Polat da ak davanın bu millete hizmet etme davası olduğunu belirterek, "Kurulduğu günden itibaren de AK Parti kadroları her zaman milletle hemhal, iç içe, birlikte olmuştur. Bir yandan teşkilat çalışmalarını gerçekleştirirken, diğer yandan da hizmetleri ortaya koymuştur. Türkiye'yi muhalefetin hayal dahi edemediği yerden alıp bir başka noktaya taşımıştır." değerlendirmesinde bulundu.