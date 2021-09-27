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AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık esnaf ziyaretinde bulundu

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık esnaf ziyaretinde bulundu

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, esnafları ziyaret ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hükümetin esnafa yaptığı desteği anlattı.

MALATYA (AA) - AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, esnafları ziyaret ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hükümetin esnafa yaptığı desteği anlattı.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Saray ve Büyük Hüseyinbey mahallelerindeki esnafları ziyaret ederek bir süre görüştü.

Esnafın bir şehrin gözü, kulağı olduğunu, halkın nabzını tuttuğunu aktaran Çalık, esnafların şehirde yaşayanlarla sürekli olarak iletişim halinde olduğunu ve şehre yapılan yatırımlar, uygulamalar ile yenilikler konusunda da vatandaşla birebir fikir alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Kovid-19 salgını döneminde Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında esnafa destek verildiğini hatırlatan Çalık, "Esnaf ve sanatkarımızın kooperatif kefaletiyle veya doğrudan Halkbank'tan kullandığı kredilerin geri ödemelerini 3 defa erteledik. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif üyesi esnafımızın borçlarını 2 yıl art arda yapılandırdık. Halkbank vasıtasıyla işletme kredisi ve ticari kredi kartı desteklerini hayata geçirdik. Bu çerçevede 16 Mart 2020-5 Şubat 2021 tarihleri arasında 760 bin esnafımız yaklaşık 19 milyar lira faiz indirim kredisi kullanıldı. Yine Ağustos ayı sonu itibarıyla 2021 yılı içerisinde ise 140 bin esnaf ve sanatkara yaklaşık 17 milyar lira faiz indirimli kredi temin edildi." ifadelerini kullandı

Çalık, ayrıca Elazığ merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen deprem sonrası Malatya'da esnafın hazine destekli olan kredilerinin faizlerinin ertelendiğini ve kentte 2 bin 300 kişiye 167 milyon lira hazineden destek kredisi verildiğini bildirdi.

Vergi, sosyal güvenlik primi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi kamuya olan borçların yapılandırılması için son başvuru tarihinin de 30 Eylül olduğunu hatırlatan Çalık, bugüne kadar vergi dairelerine başvuranların sayısının yaklaşık 4,6 milyon kişi olduğunu sözlerine ekledi.

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AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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