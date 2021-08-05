AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Arguvan'da vatandaşlarla bir araya geldi
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AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Arguvan'da vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Arguvan'da vatandaşlarla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Arguvan ilçesinde esnaf ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Arguvan ilçesinde esnaf ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeyi ziyaret eden Çalık, vatandaş, esnaf, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Kendisine iletilen sorun ve istekleri dinleyen Çalık, vatandaşlarla çay içip, sohbet etti.

Burada konuşan Çalık, ülkede orman yangılarının devam ettiğini ve bu yangınları manipüle edenlerin olduğunu aktardı.

Arguvan ilçesine sağlıktan eğitime bir çok alanda yatırım yaptıklarını hatırlatan Çalık, şöyle devam etti:

"Yoncalı Barajı'nın tamamlanması ile depolanacak 114 milyon metreküp suyla 174 bin 90 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen Yoncalı Barajı'nda gövde dolgusu ve dolusavak imalatları tamamlandı. Bu yıl ön yüzü beton imalatlarının da tamamlanmasıyla barajın inşaatı bitirilmiş olacak. Bununla birlikte Yoncalı Sulaması kapsamında yapımı devam eden 9 bin 40 metre uzunluğundaki Yoncalı Sulaması İsale Tüneli'nde de çalışmalar devam ediyor. Bu yıl için ilk etapta 47 milyon lira ödenek ayrıldı."

Çalık, Maden Tetkik Arama tarafından Arguvan ilçesinde kömür aramaları çalışmaları için bu yıl 4 milyon lira ödenek ayrıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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