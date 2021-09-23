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AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, tütün üreticileriyle bir araya geldi

AA / Kadir Aydın - Haberler | Güncel
AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, tütün üreticileriyle bir araya geldi

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 10 bin dekar alanda yılda yaklaşık 2 bin 300 ton işlenmemiş tütün üretildiğini belirterek, üreticilerin yanında olduklarını söyledi.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 10 bin dekar alanda yılda yaklaşık 2 bin 300 ton işlenmemiş tütün üretildiğini belirterek, üreticilerin yanında olduklarını söyledi.

Çalık, Valiliğinin koordinasyonunda Doğanşehir ilçesi, Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda tütün üretimine ilişkin düzenlenen toplantıda, üreticilerin sorunlarını dinledi.

Tütün üreticilerinin her zaman yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade eden Çalık, Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün üretim ve ticareti yapanlara getirilen cezanın yürürlük tarihinin 1 Temmuz 2021 yerine, 1 Ocak 2022 tarihine uzatıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Üreticilerimiz bu süreci çok iyi değerlendirmeli ve kooperatiflerini kurmalı. Doğanşehir ilçemizin en önemli gelir kaynaklarından biri tütündür. Doğanşehirli üreticimizin tütününün değerlenmesinin yolu kooperatiftir. Bu toplantıdaki amaç üreticilerimize kooperatif kurulması ile ilgili bilgilendirmek ve tamamen yasal bir zemine kavuşturmaktır. Doğanşehir'de yılda 10 bin dekar alanda 2 bin 300 ton civarı tütün üretiliyor. Bizler bugüne kadar her zaman üreticimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz."

Toplantıya Malatya Valisi Aydın Baruş, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Kooperatifler Dairesi Başkanı Seçkin Cenkış, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanı Yüksel Denli, Tütün ve Tütün Mamülleri Daire Başkanı Nail Acet,Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ile tütün üreticileri katıldı.

AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, tütün üreticileriyle bir araya geldi

AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, tütün üreticileriyle bir araya geldi

AA / Kadir Aydın - Son Dakika Haberleri
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