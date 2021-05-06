AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'dan dernek ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'dan dernek ziyareti

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'dan dernek ziyareti
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İhsan Çolak ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İhsan Çolak ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Çakır, ziyaretteki konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla durgunluğun yaşandığını belirterek, salgına karşı millet olarak mücadele verilmesi gerektiğini aktardı.

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunun altını çizin Çakır, "Bilim kurulumuzun aldığı kararlar çerçevesinde alınan tedbirler var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri açıkladı. Hepimiz çalışmalarımız yavaşlattık. Kısmı olarak kapandık, TBMM bu hafta çalışmayacak ve bayram sonrası devam edecek çalışmalarına." ifadelerin kullandı.

Çakır, ramazanın yardımlaşma, paylaşma ve ibadet ayı olduğunu bildirerek, "Bugünde Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İhsan Çolak'ı ziyaret ederek hem burada hatırlarını soralım çalışmalar hakkında bilgi alım diye düşündük." ifadelerini kaydetti.

Çolak ise ziyaretten memnuniyet duyduğunun belirterek, dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Doğada nadir görülüyordu, turşu bidonunda koruma altına alıp yaşam alanına bıraktı
Doğada nadir görülüyordu, turşu bidonunda koruma altına alıp yaşam alanına bıraktı
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye yanıt: Bekleyin ve görün, asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye yanıt: Bekleyin ve görün, asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak
20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı
20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Gomes Muslera Serdar Aziz Ünal Karaman Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'dan dernek ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 14:16:41. #1.15#

title