AK Parti Malatya İl Yönetimi Yenilenecek

AK Parti Malatya İl Yönetim Kurulu üyelerinin, mayıs ayında başkanlık görevine atanan İhsan Koca'nın yeni yönetim kurulunu oluştururken rahat çalışabilmesi için istifa ettiği bildirildi.

Partiden yapılan açıklamada, İhsan Koca'nın genel merkez tarafından 18 Mayıs'ta AK Parti Malatya İl Başkanlığına atandığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"İhsan Koca Başkanımızın yapılan istişareler sonucu 24 Haziran seçimleri sonrasına ertelenen yeni yönetim kurulunun oluşturulması ve il başkanımızın yeni yönetim kurulu oluşturulurken rahat çalışabilmesi için mevcut il yönetim kurulu üyelerimiz, kendi arzu ve istekleriyle istifa ederek il başkanlığımıza sunmuştur."