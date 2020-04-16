AK Parti, Lütfiye Selva Çam'ın görevden alındığı iddialarını yalanladı
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Lütfiye Selva Çam, AK Parti, Politika

AK Parti, Lütfiye Selva Çam'ın görevden alındığı iddialarını yalanladı

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın görevinden alındığına ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı.

16.04.2020 01:32 | Son Güncelleme: 16.04.2020 01:32
AK Parti, Lütfiye Selva Çam'ın görevden alındığı iddialarını yalanladı

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın görevinden alındığına ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından, sosyal medyadaki iddialar üzerine yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer verildi: "AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sn. Lütfiye Selva Çam'ın görevinden alındığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddia sosyal medyada yayılan bir dezenformasyondan ibarettir. Sayın Lütfiye Selva Çam, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevine devam etmektedir."


Kaynak: DHA

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