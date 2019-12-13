AK Parti'li Zafer Işık: "Zeytinle ilgili zihin bulandıran açıklamalar oyun"

13.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:52

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, "Zeytinde vatandaşın zihnini bulandıran mesnetsiz, iftira derecesine varan açıklamalar, zeytincinin emeğine göz diken bazı kişilerin oyunudur." dedi.

Işık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, zeytinle ilgili haberlere işaret ederek, hasat döneminin geldiği bu günlerde yapılan açıklamaların manidar olduğunu söyledi.

"Gıda terörüne her gün bir yenisi ekleniyor", "Gıda teröristleri, vatandaşın sağlığıyla oynuyor", "Henüz rengini almamış zeytinlerin rengi, fermente havuzlarına paslı demir atılarak karartılıyor" şeklindeki açıklamalara dikkati çeken Işık, "Zeytinde vatandaşın zihnini bulandıran mesnetsiz, iftira derecesine varan açıklamalar, zeytincinin emeğine göz diken bazı kişilerin bir oyunudur." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, il müdürlükleri ve belediyeler tarafından vatandaşların sağlığı için gerekli denetimlerin yapıldığını belirten Işık, "Zeytin denince akla Gemlik gelmektedir. Gemlik zeytini dalında olgunlaşarak siyah rengini aldıktan sonra hasat edilir. Sadece su ve tuz kullanılarak doğal yöntemlerle olgunlaştırılan bir üründür. Tüketilebilecek duruma gelmesi 6 ila 9 ay almaktadır. Gemlik zeytini 2003 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek, coğrafi işaretli ürün statüsü kazanmıştır." diye konuştu.

Gemlik Ticaret Borsası tarafından yılda 4 kez denetlemeler yapılarak haksız rekabetin önüne geçildiğini ifade eden Işık, "Ucuz ve kalitesiz zeytinlerin vatandaşın sağlığı hiçe sayılarak, düşük maliyetlerle merdiven altı tabir edilen imalathanelerde hazırlanarak piyasaya sürülmeye çalışıldığı tespit edilmektedir. Bu tür davranışlarda bulunanların sağlıklı ürünler yetiştiren üreticilerin emeğini heba etmesine müsaade etmeyiz." dedi.

Kurumların imajını zedeleyecek açıklamaların akılla bağdaşmadığını ifade eden Işık, ulusal basın ve sosyal medya kanalıyla tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA