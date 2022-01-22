AK Parti'li Yılmaz'dan Sedef Kabaş'a tepki: Basın özgürlüğü değil hukuk tanımazlık

Ak Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi avukat Zeynep Gül Yılmaz, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Demokrasi düşmanı hadsiz kadının sözleri, basın özgürlüğü değil hukuk tanımazlıktır" dedi.

Ak Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi avukat Zeynep Gül Yılmaz, Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. AK Parti'li Yılmaz, halkın oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanına hakaretin aynı zamanda halka da hakaret olduğunu kaydetti. Açıklamaların ardından RTÜK'ün haklı inceleme başlattığını, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da soruşturma açtığını anımsatan Yılmaz, Cumhurbaşkanı'na televizyondan hakaret eden Kabaş'ın hareketinin, milletin gönlünde de yargı önünde de mahkum edileceğini kaydetti.