AK Parti'li Yılmaz'a Kovid-19 tanısı konuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti'li Yılmaz'a Kovid-19 tanısı konuldu

26.09.2020 02:27 | Son Güncelleme: 26.09.2020 02:30
AK Parti'li Yılmaz'a Kovid-19 tanısı konuldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çekilen akciğer tomografisi sonucu kendisine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çekilen akciğer tomografisi sonucu kendisine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu duyurdu.

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Son bir haftada dört defa testim negatif çıktı. Son üç gündür yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittim. En son akciğer tomografisi çekildi ve Kovid tanısı kondu. Evde tedavime devam edeceğim. Kendim için ve tüm hastalar için dua beklerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Acun Ilıcalı Aytaç Ağırlar
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Arda Turan Ryan Babel Benik Afobe
Daha Fazla Ekim Anne Sabah Kobani
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti'li Yılmaz'a Kovid-19 tanısı konuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 02:30:36. #1.14#
title