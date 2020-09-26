AK Parti'li Yılmaz'a Kovid-19 tanısı konuldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çekilen akciğer tomografisi sonucu kendisine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çekilen akciğer tomografisi sonucu kendisine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu duyurdu.

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Son bir haftada dört defa testim negatif çıktı. Son üç gündür yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittim. En son akciğer tomografisi çekildi ve Kovid tanısı kondu. Evde tedavime devam edeceğim. Kendim için ve tüm hastalar için dua beklerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici