AK Parti'li Yıldız, "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi"ni çok değerli bulduğunu söyledi
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AK Parti'li Yıldız, "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi"ni çok değerli bulduğunu söyledi

AK Parti'li Yıldız, 'Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni çok değerli bulduğunu söyledi
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi"nin kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlatarak "Bunu bir genç, vatandaş olarak çok değerli ve çok önemli buluyorum.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi"nin kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlatarak "Bunu bir genç, vatandaş olarak çok değerli ve çok önemli buluyorum." dedi.

Yıldız, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi"nin, Kocaeli Bilişim Vadisi'nde yapılan tanıtımla kamuoyuyla paylaşıldığını anımsattı. "Bunu, bir genç, vatandaş olarak çok değerli ve çok önemli buluyorum." diyen Yıldız, konunun tarihsel perspektifine değindi.

Yıldız, "Bunu çok değerli ve önemli buluyorum. Çünkü tarihsel kodlarımızda yenilikçilik, inovatiflik, buluşçuluk, üretim odaklılık daima var olmuş. Bunu hatırlamak bence bizi çok daha özgüvenli kılacak. 'Biz bunu geçmişte yaptık, şimdi yapıyoruz, ileride de yapacağız.' duygusunu bizde çok daha fazla pekiştirecektir." ifadesini kullandı.

AK Parti'de çok bilinçli ve yetkin kadroların, Türkiye'nin muasır medeniyet seviyesinin ötesine çıkabilmesi adına çok değerli planlamalar yaptığını anlatan Yıldız, yapay zekanın da bu stratejinin önemli aşamalarından biri olduğunu belirtti. Yıldız, "Nasıl savunma sanayisinde tam bağımsızlık adına çok değerli adımlar attıysak bunu da tam bağımsızlık ülkümüzün tamamlayıcı parçası olarak nitelendirerek, planlarımızı etkin ve verimli bir biçimde, gerçekçi bir şekilde sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

"Ulusal Yapay Zeka Stratejisi"nin, 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde ortaya konulduğuna işaret eden Yıldız, bu stratejinin 2025 yılına kadar yapılacakları adım adım tasvir ettiğini kaydetti.

Yıldız, "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi" kapsamında belirlenen önceliklerin anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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