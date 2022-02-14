AK Parti'li Yayman, "Reyhanlı Barajı'na su taşıyacak Karasu kanalında sona gelindi"

HATAY (AA) - TBMM Dijital Mecralar komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Tahtaköprü Barajı'ndan Reyhanlı Barajı'na su taşıyacak Karasu kanalında sona gelindiğini duyurdu.

Toplam 36 kilometrelik kanal çalışmalarını yerinde inceleyen Yayman, tünele girerek burada şantiye görevlilerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yayman, buradaki açıklamasında, eni 7 metre olan tünelde son 180 metrenin kazıldığını belirtti.

Kanalın bölgeye hayat vereceğini aktaran Yayman, şunları kaydetti:

"Kanalda bulunan toplam 3 bin 400 metre uzunluğundaki 2 tünelden saniyede 50 ton su, Reyhanlı Barajı'na aktarılacak. Bu proje kendi sınıfında Türkiye'nin en büyük derivasyon kanalı yatırımdır. Amik Ovası'nın GAP projesi olan kanalımız 2022 yılının sonunda tamamlanıp Tahtaköprü Barajı'nın suyunu Reyhanlı Barajı'na taşıyacak. Bu dev eser için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'a teşekkür ederiz. Devamlı söylediğimiz gibi yaparsa AK Parti yapar. Karasu kanalımız çiftçimize bolluk ve bereket getirsin inşallah."