AK Parti'li Yayman: Amik Ovası'nın suya hasreti son buldu
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AK Parti'li Yayman: Amik Ovası'nın suya hasreti son buldu

AK Parti'li Yayman: Amik Ovası'nın suya hasreti son buldu
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'a Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından büyük yatırımlar yapıldığını belirterek, "Tahtaköprü Barajı'nın 10 metre yükselmesiyle Amik Ovası'nın suya hasreti son buldu" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'a Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından büyük yatırımlar yapıldığını belirterek, "Tahtaköprü Barajı'nın 10 metre yükselmesiyle Amik Ovası'nın suya hasreti son buldu" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman, iki yılda pandemi döneminde DSİ'nin Hatay'a büyük yatırımlar yaptığını söyledi. Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Yayman, "Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel tarafından 1974 yılında inşaatına başlanan ve 1977'de işletmeye açılan Tahtaköprü Barajı 2020 yılında korona salgının gölgesinde sessizce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tamamlandı. Tahtaköprü Barajı'nın 10 metre yükselmesiyle Amik Ovası'nın suya hasreti son buldu. Su tutma kapasitesi 3 katına, sulama alanı 4 katına çıkan baraj, ovaya can verdi" ifadelerine yer verdi.

'İKİNCİ ÜRÜN EKİLMEYE BAŞLANDI'Tahtaköprü Barajı'ndaki bu gelişmenin çiftçinin yüzünü güldürdüğünü dile getiren Yayman, "Tahtaköprü Barajı yükseltilmeden önce sadece tek ürünün ekildiği Amik Ovası'nda şimdi iki ürün alınmaya başladı. Derin kuyulardan alınan su yerine kanallardan alınan su enerji maliyetlerini yüzde 70 oranında düşürdü. Bölgede, Aktaş, Kazkeli, Aşağıoba, Hamamiskanı, Güventaş köylerine su ulaştı. Geçmişte bu köylerin derelerinde kurbağalar, balıklar, kaplumbağalar dahi yaşamazken bugün derelerde su bulunuyor. Çiftçiler, kuyular yerine buradan su alıyorlar ve mahsullerini suluyorlar" dedi.'DEV PROJE İÇİN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ'

Bu projenin entegre bir sulama sistemini de beraberinde getirdiğini söyleyen Yayman, "Su dev kanallarla Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis illerinden geçerek Hatay'a geliyor. Yaparsa AK Parti yapar diyoruz. Amik Ovasının GAP'ı olacak bu dev proje için Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımızın desteği olmasaydı asla bunu başaramazdık. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve DSİ'ye teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun. Eser siyaseti budur, AK Parti siyaseti budur" diye konuştu.


AK Parti'li Yayman: Amik Ovası'nın suya hasreti son buldu
AK Parti'li Yayman: Amik Ovası'nın suya hasreti son buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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