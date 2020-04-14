AK Parti'li Yavuz; "SSK'yı batırdığınız dönem ile şimdiki dönem sağlık standartlarını kıyaslamayın"
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Metin Yavuz, AK Parti, Politika

AK Parti'li Yavuz; "SSK'yı batırdığınız dönem ile şimdiki dönem sağlık standartlarını kıyaslamayın"

AYDIN (İHA) – Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "SSK'yı batırdığınız dönem ile şimdiki dönem sağlık standartlarını kıyaslamayın" sözleriyle eleştirdi.

14.04.2020 10:33 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:33
AK Parti'li Yavuz;

AYDIN (İHA) – Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "SSK'yı batırdığınız dönem ile şimdiki dönem sağlık standartlarını kıyaslamayın" sözleriyle eleştirdi.

Metin Yavuz, yaptığı açıklamada; "Başkan Erdoğan'ın Hayalim dediği, ülkemizin sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte atılan dev adımların sonucunda milletimizin hizmetine sunulan şehir hastanelerimizi beğenmeyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve avaneleri, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 1000 yatak kapasiteli sahra hastanesinden övgüyle bahsediyor.

Devletimiz tarafından yapılan 1550 yatak, 330 poliklinik, 948 oda, 225 yoğun bakım yatağı, 597 doktor ve 2055 sağlık personelinin bulunduğu Adana Şehir Hastanesini beğenmeyerek eleştirenlerin, Adana Belediyesince Tüyap Fuar Alanını perdelerle bölerek sözde 1000 yatak kapasiteli Sahra Hastanesi diyerek, övgüyle bahsetmesi akıl tutulmasından öte bir şey değildir. Sizin bu sahra hastanenize, sağlam giren hasta çıkar gider. Siz sağlık standartlarını sanırım, Genel Müdürlüğünü yaptığınız SSK'yı batırdığınız dönemdeki hastanelerin standartlarıyla kıyaslıyorsunuz; aradan uzun zaman geçti Kılıçdaroğlu" dedi.

"Devam eden iktidarımız sürecinde, Türkiye her alanda olduğu gibi sağlıkta da çağ atladı" diyen Yavuz, şöyle konuştu:

"Dünya'yı etkileyen korona virüs salgını ile mücadele de ABD başta olmak üzere birçok ülkenin sağlık sistemi çökmüş, vatandaşından maske dilenir duruma gelmişlerdir. Biz ise sağlam temellere sahip sağlık sistemimizin ve salgın ile mücadele de ne kadar önemli olduğu kanıtlayan şehir hastanelerimiz ile bütün dünya ülkelerine örnek olmaktayız. Biz yaptığımız doğru yatırımlar ile ülkemizi hep daha ileriye taşırken, CHP Liderinin öve öve bitiremediği Adana Belediyesince bir fuar alanına yapılan yapılar sahra hastanesinden ziyade daha çok kapalı sergi yeri görünümünde. Gülmemek elde değil. Allah korusun bu zihniyetin iktidar olduğunu düşünmek bile istemiyorum" - AYDIN

Kaynak: İHA

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