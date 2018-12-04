AK Parti'li Vekilin Kardeşi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Giresun’daki evinde dün ölü bulunan AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal’ın aile hekimi olan kardeşi Ahmet Kartal, memleketi Van’da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Giresun'daki evinde dün ölü bulunan AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'ın aile hekimi olan kardeşi Ahmet Kartal, memleketi Van'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Giresun Soğuksu Aile Sağlık Merkezinde görev yapan Dr. Ahmet Kartal (65), dün sabah saatlerinde Nizamiye Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmuştu. AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'ın kardeşi olan doktor Kartal için bugün öğle saatlerinde Van'daki Hazreti Ömer Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından doktor Ahmet Kartal'ın cenazesi, Tuşba ilçesine bağlı Dibekdüzü Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenazeye Kartal'ın ağabeyi AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve vatandaşlar katıldı. - VAN