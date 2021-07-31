AK Parti'li Turan: 'Cumhur İttifakı' yerli ve milli mutabakattır

ÇANAKKALE Yenice'de MHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, "'Cumhur İttifakı', yerli ve milli bir mutabakat; millet ve ülke için bir araya gelinmiş birlikteliktir" dedi.

ÇANAKKALE Yenice'de MHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, " 'Cumhur İttifakı', yerli ve milli bir mutabakat; millet ve ülke için bir araya gelinmiş birlikteliktir" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile Yenice'de MHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililer ile görüşen AK Parti'li Turan, 'Cumhur İttifakı'nın önemli paydaşı olduğunu belirttiği MHP ile yürümeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Önceden dediğimiz gibi altını bir daha çiziyorum. MHP bizim rakibimiz değil, refikimiz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Çanakkale'mizde de uyumlu bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 'Cumhur İttifakı', yerli ve milli bir mutabakat; millet ve ülke için bir araya gelinmiş bir birlikteliktir. 'Cumhur İttifakı' bu toprakların adeta çimentosudur. Bu amaçla yol arkadaşımız, refikimiz MHP Yenice ilçe teşkilatını ziyaret ettik. Başta MHP İlçe Başkanı Başkanı Yener Korkmaz olmak üzere tüm MHP teşkilat üyelerine bize gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı canı gönülden teşekkür ediyoruz. 'Cumhur İttifakı' olarak bu topraklara hizmet etmeye, hemşehrilerimiz için değer üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Ziyarette AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, MHP Çanakkale İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, MHP İlçe Başkanı Yener Korkmaz, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Faruk Günay, AK Parti Bayramiç İlçe Başkanı Sadettin Arslan ve partililer de yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı