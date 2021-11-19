AK Parti'li Turan: 50+1, sistemin esası ve temeli

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, DHA'ya yaptığı açıklamada 50+1 tartışmalarını değerlendirdi. Turan, 50+1'in iddialı bir yönetimi ortaya koyduğunu söyleyerek, "50+1, başkanlık sisteminin esası ve temeli. Uzlaşının da geniş katılımlı bir siyasal yelpazenin de karşılığı. Vesayetsiz, darbe girişimsiz, sorunsuz bir iddialı yönetimin olmasının en büyük gerekçesi 50+1. Onun için güçlü yönetim, güçlü iktidar 50+1 ile kurulabilir. 4 yıla yakın bir zamandan beri, şu anki başkanlık istemi hayata geçmiş durumda. Şimdiye kadar hiçbir siyasal kriz yaşamadık. Bunun temel sebebi 50+1. Başkanlık sisteminde tabii ki uyum yasası eksiklerimiz, usul hatalarımız olabilir. Bunları revize edeceğiz, ediyoruz da. Dolayısıyla 50+1 diye bir gündemimiz yok" diye konuştu.