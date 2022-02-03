AK Parti'li Taşkın: "Mersin'de 365 tarım ve kırsal kalkınma projesine 525 milyon lira hibe sağlandı"

MERSİN (AA) - AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Mersin'de Avrupa Birliği Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleri ile bugüne kadar 365 projeye 525,40 milyon lira hibe sağlandığını bildirdi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarım ve kırsal kalkınma hamlesi ile çiftçilerin işlerini büyütmeye ve teknolojilerini yenilemeye devam ettiğini söyledi.

Seçim bölgesi Mersin'in Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu belirten Taşkın, "İlimizde, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleri ile bugüne kadar toplam 365 projeye 525,40 milyon lira hibe sağlandı. Bu hibenin 361,60 milyon lirası ödenmiş durumda. Bu hibeler sayesinde 1 milyar 125 milyon lira yatırım yapıldı." dedi.

Mersin İl Koordinatörlüğünün 2019, 2020 ve 2021 yıllarında proje sayısı ve yapılan hibe ödemeleriyle programın uygulandığı 42 il içerisinde birinci sırada yer aldığını kaydeden Taşkın, IPARD Programı kapsamında İl Koordinatörlüğüne sunulan proje sayıları, yatırım yapılan ilçelere göre değerlendirildiğinde ilk sırada 110 milyon lira ile Tarsus'un yer aldığını, Tarsus'u 65 milyon lira ile Akdeniz'in, 49 milyon lira ile Erdemli'nin, 38 milyon lira ile Toroslar'ın takip ettiğini söyledi.

Taşkın, potansiyel yatırımcıları, üreticileri, kooperatif ve birlikleri yatırım yapmaya, İl Koordinatörlüğüne proje sunmaya ve hibelerden faydalanmaya davet etti.