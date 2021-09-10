AK Parti'li Sürekli, CHP'li Yücel ve Özuslu'nun 9 Eylül kutlamalarındaki söylemlerine tepki gösterdi
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AK Parti'li Sürekli, CHP'li Yücel ve Özuslu'nun 9 Eylül kutlamalarındaki söylemlerine tepki gösterdi

AK Parti'li Sürekli, CHP'li Yücel ve Özuslu'nun 9 Eylül kutlamalarındaki söylemlerine tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Etem Geylan - Haberler | Politika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Mustafa Özuslu'nun İzmir'in kurtuluş günü etkinliklerinde yaptıkları konuşmalarda AK Parti'ye yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Mustafa Özuslu'nun İzmir'in kurtuluş günü etkinliklerinde yaptıkları konuşmalarda AK Parti'ye yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.

Sürekli, yaptığı yazılı açıklamada, Yücel ve Özuslu'nun İzmir'in özel gününde yaptıkları eleştirilerin günün ruhuna uymadığını savundu.

CHP'lilerin diğer milli gün ve bayramlarda da benzeri tutumu takındığını ileri süren Sürekli, "Milli gün, maneviyat tanımıyor, siyaset yapıyorlar. Bahsettikleri şaşılık, asıl kendilerinin yaklaşımında. 9 Eylül gibi milli mücadelenin simgesi bir tarihin tek sahibi değiller. Bu tarih hepimizin, bu zaferler hepimizin onuru." ifadelerini kullandı.

AK Parti hükümetlerinin İzmir'e yaptığı yatırımların ortada olduğunu, son olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Tarihi Alsancak Tekel Fabrikasını sanat ve cazibe merkezi haline dönüştürecek yatırımı açıkladığına işaret eden Sürekli, şunları kaydetti:

"Özetle biz çalışıyoruz, onlar laf üretiyor. CHP'li belediyelerin önünü açacak her adımı atıyoruz. Bunun sayısız örneği var. Hal böyleyken 9 Eylül gibi bir günü siyasi fırsata çevirmek uğruna haksız, dayanaksız suçlamalarda bulunmak, milleti kutuplaştırmaya çalışmak hiç doğru değil. AK Parti, Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını, yatırımlarını hem ülkemizde hem İzmir'de gerçekleştirdi. Bakanlıklarımızın şehrimize bu süreçte yaptığı yatırımların karşılığı neredeyse 115 milyar lira. Bunları yok saymak, hele ki milli bir kutlamada tersini dile getirip siyasi malzeme yapmak hazımsızlık ve çaresizliğin sonucudur."

CHP'li yerel idarecilerin "AK Parti'nin İzmir'e deli gömleğini giydirmeye çalıştığını" söylemesinin trajikomik olduğunu savunan Sürekli, "Az kaldı, İzmirliler o gömleği trafikte yaşadıkları çile nedeniyle giyecek. Pis kokan Körfez, mikrop yuvası haline getirdikleri dereler, kapatamadıkları çukurlar, kan ağlayan alt yapı sorunları, çalıştıramadıkları tesisler nedeniyle giyecek. İdeoloji siyasetini bıraksınlar, İzmir'in sorunlarını çözsünler. Biz ihtiyaç duyduklarında buradayız. Hep buradaydık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Etem Geylan

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AK Parti'li Sürekli, CHP'li Yücel ve Özuslu'nun 9 Eylül kutlamalarındaki söylemlerine tepki gösterdi - Haberler
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