AK Parti'li Şen'den "Enflasyonu düşüreceğiz" açıklaması Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Nasıl daha önce düşürdüysek aynı şekilde bu enflasyonu düşüreceğiz. Vatandaşımızın sıkıntısının farkındayız." dedi.

AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Kırşehir Eğitim Programı'na katılmak için kente gelen Şen, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki program öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Muhalefet sürekli erken seçim bekliyor, sizin bir öngörünüz var mı, Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonominin düzeleceği yönünde açıklamaları var, bu yönde çalışmalar var, siz ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorularına Şen, erken seçim için Türkiye'de herhangi bir ihtiyaç olmadığını söyledi.

Türkiye'nin son 20 yıldaki özelliklerinden birinin de seçimleri zamanında yapmak olduğunu vurgulayan Şen, şöyle konuştu:

"Bu anlamda şunu rahatlıkla söyleme lazım ki bu seçimin de zamanında olması gerekiyor. Yani takvim neyi gerektiriyorsa seçim yapmak lazım. Muhalefetin yaptığı başka bir iş olmadığı için söylem ve laf üretiyor seçim diye. Sanki daha önce girdikleri herhangi bir seçimi kazanmışlar gibi. Öyle bir şey yok, yine kaybedecekler. Boş söylem üretmek yerine politika üretseler de memlekete bir faydaları olsa diye düşünüyorum, kendilerine tavsiye ediyorum."

Türkiye'de kendilerinden önceki dönemlerde yüzde 100'lerin üzerinde enflasyonların yaşandığını dile getiren Şen, "Bu memlekette yüzde 149'luk enflasyon hatırlarım. Enflasyonu AK Parti aldı bir yerlerden, yüzde 5-6'lara kadar, 7-8'lere kadar geriletti. Çeşitli küresel sebepler, bunun içinde pandemi de var, başka şeyler de var, şöyle ki Avrupa Merkez Bankasının basmış olduğu avrolar, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankasının basmış olduğu dolarlar dünyayı kasıp kavurdu." diye konuştu.

Ekonomik gelişmelerde bunların da etkisinin olduğuna işaret eden Şen, şunları kaydetti:

"Hükümet olarak yapmış olduğumuz bir yanlış yok mudur, olabilir. Biz de insanız, hata yapmış olabiliriz. Fakat bütün bunları bir bütün halinde görmeden ekonomide sıkıntı var, bir bozukluk var demek çok da doğru değildir. Ama bizim de ekonomide bir sıkıntı varken onu görmememiz doğru değildir. Dolayısıyla iki taraftan bakmak, hakikat neyse onu söylemek lazım. Nasıl daha önce düşürdüysek aynı şekilde bu enflasyonu düşüreceğiz. Vatandaşımızın sıkıntısının farkındayız. Ama daha önce biz bunu zaten yapmışız, enflasyonu düşürmüşüz, tek haneli rakamlara çekmişiz. Yine yapacağız kısa zamanda. Bunu hep beraber yaşayacağız inşallah."

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