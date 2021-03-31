AK Parti'li Özkan'dan, TBMM Başkanvekili Akar'ın kanun teklifi görüşmelerindeki tutumuna tepki Açıklaması
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AK Parti'li Özkan'dan, TBMM Başkanvekili Akar'ın kanun teklifi görüşmelerindeki tutumuna tepki Açıklaması

Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika
AK Parti'li Özkan'dan, TBMM Başkanvekili Akar'ın kanun teklifi görüşmelerindeki tutumuna tepki Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifinin görüşmeleri sırasındaki tutumuna tepki gösterdi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifinin görüşmeleri sırasındaki tutumuna tepki gösterdi.

Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kanun teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM İçtüzüğünün, "İşaretle oylamada usul" başlıklı 141. Maddesi'ne işaret ederek, "Oy saymakla görevli olanların, katip üyeler" olduğunu hatırlatan Özkan, "CHP, tasarlayarak İçtüzüğü yok saymış, Meclis iradesini açıkça çiğnemiştir. Yazık." ifadelerini kullandı.

Özkan, "CHP'li Meclis Başkanvekili Haydar Akar'ın İçtüzüğü yok sayan, hukuksuz tutumuna karşı TBMM Başkanlığına itirazımızı yaptık. TBMM Başkanlık Divanı, CHP'li Başkanvekilinin bu hukuksuz tutumu hakkında İçtüzük, Başkanlık Divanı mutabakatları ve teamüller çerçevesinde kararını verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Haydar Akar, teklifin maddelerine geçilmesini oylamış ve yapılan oylama sonucunda maddelerine geçilmesinin kabul edilmediğini belirterek birleşime ara vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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