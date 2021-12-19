AK Parti'li Nasır, Kınık'taki maden kazasında yaralanan işçileri ziyaret etti - Haberler
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AK Parti'li Nasır, Kınık'taki maden kazasında yaralanan işçileri ziyaret etti

AK Parti'li Nasır, Kınık'taki maden kazasında yaralanan işçileri ziyaret etti
AA / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Kınık ilçesinde özel bir maden ocağından yaşanan kazanın ardından Bergama ve Soma devlet hastanelerinde tedavi altına alınan işçileri ziyaret etti.

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Ak Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Kınık ilçesinde özel bir maden ocağından yaşanan kazanın ardından Bergama ve Soma devlet hastanelerinde tedavi altına alınan işçileri ziyaret etti.

Doktorlardan işçilerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan Nasır, daha sonra yaralanan işçilerle bir araya geldi.

Nasır, hastane çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Maden kazasında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olması tek tesellimiz. Kazada yaralanan işçi kardeşlerime Allah'tan acil şifalar diliyorum. Tüm madencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Nasır'ın ziyaretine Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel ve AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Molla Ahmet de katıldı.

İzmir'in Kınık ilçesindeki linyit madeninde dün gece 20.40'ta meydana gelen kazada 45 işçi yaralanmıştı. Yaralılardan 35'i tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 10'unun tedavilerine devam edildiği bildirilmişti.

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AA / Mehmet Ezgin - Son Dakika Haberleri

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