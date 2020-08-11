AK Parti'li kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a suç duyurusu Abdurrahman Dilipak'a tepkiler AK Parti Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk'ün açıklamaları - AfyonkarahisarAK Parti Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk de Dilipak'ın ifadelerini bir psikolojik şiddet olarak gördüklerini söyledi.

Abdurrahman Dilipak'a tepkiler

AK Parti Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk'ün açıklamaları - Afyonkarahisar

AK Parti Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk de Dilipak'ın ifadelerini bir psikolojik şiddet olarak gördüklerini söyledi.

AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne, kadınlara yönelik duruşuyla örnek olduğuna dikkati çeken Ertürk, "AK Parti Genel Merkez, partinin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit gazetesi köşe yazarı, Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır. Bununla birlikte, eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı ve 81 ildeki başkanlıklarla birlikte söz konusu gazeteci hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk." diye konuştu.

Kaynak: AA