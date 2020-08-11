AK Parti'li kadınlar Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu Nevşehir AK Parti İl Kadın Kolları tarafından AK Parti'li kadınlara yönelik tepki çeken sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında, suç duyurusunda bulundu.

Nevşehir AK Parti İl Kadın Kolları tarafından AK Parti'li kadınlara yönelik tepki çeken sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında, suç duyurusunda bulundu.

Nevşehir'de İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne, her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olduğu, milletin taleplerinin, hassasiyetlerinin önemsendiği ve siyasi bir akılla çözmeye çalışıldığı belirtti.

Kaynak: AA