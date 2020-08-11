AK Parti'li kadınlar Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu
Nevşehir AK Parti İl Kadın Kolları tarafından AK Parti'li kadınlara yönelik tepki çeken sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında, suç duyurusunda bulundu.
11.08.2020 13:58 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:44
Nevşehir AK Parti İl Kadın Kolları tarafından AK Parti'li kadınlara yönelik tepki çeken sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında, suç duyurusunda bulundu.
Nevşehir'de İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne, her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olduğu, milletin taleplerinin, hassasiyetlerinin önemsendiği ve siyasi bir akılla çözmeye çalışıldığı belirtti.
Kaynak: AA