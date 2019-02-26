AK Parti'li Hilmi Güler: Fındığa Sahip Çıkacağız

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, "Fındık bizim temel meselemiz. Fındığa sahip çıkacağız. Yeni dönemde hem işsizliği önlemeye çalışacağız hem de ekonomiyle ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz" dedi.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, 31 Mart yerel seçimi için başlattığı çalışmalar kapsamında, beraberindeki heyet ile Ordu'nun Kumru ilçesine giderek, vatandaş ve esnafla bir araya geldi. Güler'e ziyaretleri sırasında Kumru Belediye Başkanı Murat Hatipoğlu ve AK Parti Kumru Belediye Başkan adayı Yusuf Yalçova da eşlik etti. İlçede coşkulu kalabalık tarafından karşılanan Güler, partisinin Kumru ilçe teşkilatını da ziyaret etti. Güler, sonrasında ilçede dolaşarak sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.

'ORDU'DA NE VARSA KUMRU'DA DA AYNISI OLACAK'

Kumru ziyaretinde Ordu'nun ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olacağını söyleyen Güler, "Ülkemiz dünyada büyük bir yarışın içerisinde. Ordu'nun ülke ekonomisi içerisinde alması gerektiği bir yer var. Bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışacağız. Belediyecilik bizim bugün başlayan bir görevimiz değil. 25 yıldır belediyecilik çalışmalarının içerisindeyiz. 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne adım atarken binanın içerisine beraber girdik. İstanbul pek çok ülkeden büyük bir şehir. Ülke büyüklüğündeki kutsal bir şehirde hizmet ettik. Şimdi benim için kutsal ikinci bir şehir olan Ordu'ya geldim. Eğer ki seçilirsek Ordu'da ne varsa inşallah Kumru'da da aynıları olacak" dedi.

'FINDIĞA SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Yeni dönemde çalışmalarının işsizliği önlemeye ve ekonomik kalkınmayı sağlamaya yönelik olacağını da kaydeden Güler, "Bizim bütün amacımız sizin yüzünüzü güldürmek, sizleri rahat ettirmek. Bunu yaparken mütevazı olacağız. Biz gönül adamıyız ve gönül belediyeciliğini bunun için yapıyoruz. Belediyeler artık asfaltla, kaldırımla, çöple uğraşmıyor. Yeni dönemde sosyal projelere ağırlık vereceğiz. Ben bakan olmadan önce de Ordu'nun sorunlarıyla yakından ilgilendim. Benim amacım bir şey olmak değil bir şey yapmak. Tabi bir şeyleri yaparken de bunu hep birlikte yapacağız. Somut çalışmalar üzerindeyiz. Fındık zaten bizim temel meselemiz. Fındığa sahip çıkacağız. Belediyenin yapısında bununla ilgilenmeye müsait mevzuat da var. Lisanslı depoculuk da dahil olmak üzere bu konuyla alakalı çalışmalarımız bitti. Sadece bunların 31 Mart'tan sonra anons edilmesi kalacak. Yeni dönemde hem işsizliği önlemeye çalışacağız hem de ekonomiyle ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz" diye konuştu.

- Ordu

Kaynak: DHA