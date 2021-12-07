AK Parti'li Günay, Eskişehir'de esnafı ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, kentte merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamada, Vatan Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Milletvekili Günay, Haziran ve Kasım 2015'teki seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi olarak kullandığı iş yerinde çorba içti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, yüz yüze görüşmelerinde esnafın sıkıntılarını, önerilerini dinlemenin önemli olduğunu belirtti.

Kovid-19 salgını döneminde zorlu bir süreçten çıkan esnafın, yazın turizm ve yurt dışında yaşayan vatandaşların yarattığı hareketlilikten memnun olduklarını ilettiğini aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Raf ürünlerini yenileme maliyetlerindeki artışla ilgili sıkıntılarını dile getirdiler, aynı malı yerine koymada sıkıntı yaşadıklarını belirttiler. 2015 seçimlerinde burada Seçim Koordinasyon Merkezimiz vardı. Geç saatlere kadar burada çalışıyorduk. Çevre esnafımız ile özel bir iletişimimiz oldu. Allah razı olsun o dönemde her biri ben yokken kendi yerleri gibi kol kanat oldular. Ayrılırken de İsmail Teftik tarafından organize edilen çok güzel bir toplantı yapmıştık. Birlikte çorba içtik, sohbet ettik. Diğer esnafımızla çay içtik, sohbet ettik ve piyasa ile ilgili görüşlerini aldık."

AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet