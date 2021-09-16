AK Parti'li Emine Nur Günay'dan Sarıcakaya ilçesine ziyaret

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Sarıcakaya ilçesine ziyarette bulundu.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Günay beraberindeki AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır ve parti yöneticileriyle Sarıcakaya Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat ve İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Çam'ı da ziyaret etti.

Daha sonra Günay ve beraberindekiler, AK Parti İlçe Danışma Toplantısı'nda partinin ilçe teşkilatı ve kadınlarla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, ilçede yapılacak 77 konutluk TOKİ projesinin 19 Ekim'de ihaleye çıktığını belirterek, söz konusu projenin hayırlı olmasın diledi.

Sarıcakaya'nın kış mevsimi başlamadan ilk etap doğalgaz bağlantısına kavuşacağını ifade eden Günay, şöyle devam etti:

"Amacımız hemşerilerimize yaşanabilir kırsal ortamı ve konforu sağlamak. 2018-2020 yılları arasında sadece bizim Sarıcakaya için takip ettiğimiz konular arasında doğal gaz, Laçin Göleti, çevre temizliği için araçlar, alt yapı için asfalt malzeme yardımı, sosyal donatılar ve yeşil alanlar gibi projelerde 120 milyonluk yatırım getirdik. Bir ilçede yaşanabilmesi için önce alt yapı gerekli. Sarıcakaya kara yolu hızla yapılıyor. Yolda incelemelerde bulundum. İnşallah Cumhurbaşkanımızın talimatları ve hükümetimizin alt yapı ve üst yapı yatırımlarıyla en kısa zamanda farklı bir Sarıcakaya görmek istiyoruz."

Günay, 2023 için hedefleri için birlik ve beraberlikle çalışma kararlılığı vurgulandı.

Sarıcakaya'daki kadınların, her zaman desteklerini hissettiklerine değinen Günay, şunları bildirdi:

"Başkaları gibi sırtımızı bir yerlere dayamadık, biz sırtımızı Sarıcakaya'ya dayadık, milletimize dayadık. Sizlerden aldığım güçle yoluma devam ediyorum. SAR-KOOP'taki kadınlar, Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle Kız Kardeşim Projesi kapsamında eğitimlerini aldı. Yapılanması devam ediyor. Ürünleri Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği standartlarda çıkmaya başladı. İnşallah başarı örneği olacak. Diğer ilçelerimizde de aynı oluşumları başlattık. Çalışkan ve ak yaşmaklı kadınlarımıza başarılar diliyorum. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye ve Bakan Yardımcımız Ayşe Ayşin Işıkgece'ye kadınlarımız adına teşekkür ediyorum."