AK Parti'den Neptün Soyer'e tepki
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AK Parti'den Neptün Soyer'e tepki

29.10.2020 21:15 | Son Güncelleme: 29.10.2020 21:28
AK Parti'den Neptün Soyer'e tepki

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in, geçmiş yıllarda Charlie Hebdo dergisine destek olmak için Hz. Muhammed'e hakaretler yağdırılan bir baskısı ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı iddiaları İzmirli siyasetçilerin tepkisine neden oldu.

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in, geçmiş yıllarda Charlie Hebdo dergisine destek olmak için Hz. Muhammed'e hakaretler yağdırılan bir baskısı ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı iddiaları İzmirli siyasetçilerin tepkisine neden oldu. 

Fransa'da yayın hayatına devam eden ve önce Hz. Muhammed'in daha sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatülerini çizerek hakaretler yağdıran Charlie Hebdo dergisine tepkiler devam ederken, İddiaya göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in, geçmiş yıllarda Instagram'daki şahsi hesabından Charlie Hebdo'ya destek için derginin Hz. Muhammed'e hakaret eden sayısıyla çekilmiş fotoğrafını paylaştığı ileri sürüldü. Neptün Soyer'in yaptığı paylaşıma AK Parti'den tepki yağdı. 

'YAPTIĞINIZ SEVİYESİZCE VE DÜŞMANCADIR'Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Peygamber Efendimize hakaret eden paçavrayı şeref madalyası gibi paylaşmanız milletimizin değerlerine nasıl yabancı olduğunuzu göstermektedir.1000 yıldır müslüman olan bir şehrin başkanının eşi olmak sorumlu davranmayı gerektirir. Yaptığınız seviyesizce ve düşmancadır. Çok yazık!" dedi.

'BU ANLAYIŞI ŞİDDETLE KINIYORUZ'AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise sosyal medyada yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:  "İşi çığırından da çıkardılarl izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in eşinin Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (sav) hakaret eden karikatürleri yayınlayan Fransız dergisi Charlie Hebdo'ya destek vermesinin başka izahı yok! Bu anlayışı şiddetle kınıyoruz."'BU ZİHNİYETİ NE ÖZGÜRLÜK NE DE EŞİTLİK ANLAYIŞI AKLAR'

Öte yandan, Neptün Soyer'e bir tepki de AK Parti Izmir Milletvekili Cemal Bekle'den geldi. Milletvekili Bekle, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in eşi Neptün Soyer'in Peygamberimiz Hz.Muhammed'e saldıran Fransız Dergisi Charlie Hebdo'nun hakaretlerine destek vermesi ile nutkumuz bir kez daha tutuldu! Bu zihniyeti ne özgürlük ne de eşitlik anlayışı aklar" dedi.

 


AK Parti'den Neptün Soyer'e tepki
AK Parti'den Neptün Soyer'e tepki
AK Parti'den Neptün Soyer'e tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Ekizler

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