AK Parti'li Bulut'tan gazetecilere ziyaret

06.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:20

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut, ilçedeki yerel ve ulusal basın temsilcilerini ziyaret etti.



AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, gazetecileri ziyaret ederek bir süre sohbet etti. 2018 ve 2019 yıllarında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Bulut, "İlçemizde sağlık alanında Erentepe Sağlık Ocağı ve Bulanık İki Nolu Sağlık Ocağını hizmete açtık. 2018 ve 2019 eğitim öğretim yılında dokuz okul 75 derslik eğitim öğretime açıldı. Köylerde 2018 yılında 33 bin metrekare kilitli parke taşı yapıldı. 2019 yılında bütün köylerimizde 35 bin metrekare parke taşı döşenmiştir. 58 köyde toplamda 68 bin metrekare parke taşı döşenmiştir. 2018 yılında köylerimizde 21,5 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldı. 2019 yılında 4 kilometre birinci kat 20 kilometre 2. kat asfaltlama çalışması yapıldı. Köylerde sanatsal yapılar yapıldı. Şatırlar köyünde 10 metre genişliğinde menfez, Dokuzpınar köyü ve mezralarında 94 metre 800'lük boru döşemesi yapıldı. Örenkent, Yazbaşı, Adıvar ve Üçtepe köylerinde sanatsal yapılar yapıldı. Bütün köylerimizde 2 bin 180 metre buz menfez yapılmıştır. köylerimizde 115 kilometre stabilize yol çalışması yapılmış olup hala bazı köylerimizde bu çalışmalar devam etmektedir. Yokuşbaşı, Bingöldek, Okçular, Dokuzpınar, Göztepe, Çaygeldi köylerindeki su depolarının bakım ve onarımı yapılmış olup, diğer köylerimizde ise içme suyu 10 bin 400 kilometre boru döşenmiştir. 48 köyde içme suyu ve bakım onarımı yapılmıştır. Mollakent köyünde kanalizasyon onarım işi yapılmıştır" dedi.



AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, bu hizmetlerle gitmedikleri kapı, sıkmadıkları el bırakmadıkları belirterek, "AK Parti hükümetiyle ve milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek ve İl Başkanı Rahmettullah Yatkı'nın desteği ile bu yatırımlarılar ilçemize gelmiştir" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA