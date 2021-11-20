AK Parti'li Ala "Teşkilat Akademisi Bursa Eğitim Programı"nda konuştu Açıklaması

BURSA (AA) - AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, başarının temel şartının sadece bilmek olmadığını, sürekli öğrenebilmek ve her tecrübeden sonra bir ilke çıkarmak olduğunu belirterek, "Oradan elde edeceğiniz donanımla üreteceğiniz hizmeti de milletle buluşturmaktır. AK Parti de bugüne kadar bunu en iyi yapan partilerin başında gelir." dedi.

Ala, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen "Teşkilat Akademisi Bursa Eğitim Programı"nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, organizasyonla AK Parti teşkilatlarının bilgiyle, tecrübeyle, vizyonla buluşmasını hedeflediklerini söyledi.

Bilgiyle beslenilmediği takdirde başarıyı sürdürmenin mümkün olmayacağını dile getiren Ala, şöyle konuştu:

"Başarının temel şartı sadece bilmek değil, sürekli öğrenebilmektir ve her tecrübeden sonra bir ilke çıkarmaktır, oradan elde edeceğiniz donanımla üreteceğiniz hizmeti de milletle buluşturmaktır. AK Parti de bugüne kadar bunu en iyi yapan partilerin başında gelir. Bundan sonra bu başarısını sürdürmenin yolu da bu tür eğitimlerdir."

AK Parti MKYK Üyesi, Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023'e giden yolda bütün teşkilat mensuplarının emeklerini ortaya koyması gereken bir süreç yaşandığını belirterek, "Çıktığımız bu yolda Rabbim cümlemizin yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AK Parti Bursa milletvekilleri Atilla Ödünç, Emine Yavuz Gözgeç, Zafer Işık ve Refik Özen ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.

AA / Büşra Nur Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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