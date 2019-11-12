AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevini vekaleten Mehmet Savurgan yürütecek
Haberler » Güncel » AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevini vekaleten Mehmet Savurgan yürütecek - Haber

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevini vekaleten Mehmet Savurgan yürütecek

Kütahya'da, Ali Çetinbaş'ın istifasıyla boşalan AK Parti İl Başkanlığı görevini, vekaleten Mehmet Savurgan'ın yürüteceği bildirildi.

12.11.2019 20:35 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:40
AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevini vekaleten Mehmet Savurgan yürütecek

'da, 'ın istifasıyla boşalan İl Başkanlığı görevini, vekaleten Mehmet Savurgan'ın yürüteceği bildirildi.


Edinilen bilgiye göre, AK Parti'de yaklaşık 1 yıldır Siyasi ve Hukuki İşleri'den Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı vazifesini yürüten Savurgan'ın, atama yapılıncaya kadar İl Başkanlığı görevini de sürdüreceği ifade edildi.


AK Parti Kütahya İl Başkanlığı için atamanın 1-2 hafta içerisinde yapılabileceği öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et