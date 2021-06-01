AK Parti Kozan İlçe Başkanı Kuytucak, kırsaldaki mahalleleri ziyaret etti
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AK Parti Kozan İlçe Başkanı Kuytucak, kırsaldaki mahalleleri ziyaret etti

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Kuytucak, kırsaldaki mahalleleri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili Kuytucak, kırsaldaki mahalleleri ziyaret etti.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili Kuytucak, kırsaldaki mahalleleri ziyaret etti.

Kuytucak, Karanebili, Bağözü mahallelerinde vatandaşlar ile bir araya geldi, taleplerini dinledi.

Kuytucak, vatandaşların güveninin kendilerini daha çok çalışmaya yönelttiğini belirterek, "Köylerimizde vatandaşlarımızı dinliyoruz. Onlarla bir araya geliyoruz." dedi.

Ziyarette, parti yöneticileri de yer aldı.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Kuytucak, kırsaldaki mahalleleri ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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