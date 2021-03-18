AK Parti Kozan'da şehit ailelerini yalnız bırakmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti Kozan'da şehit ailelerini yalnız bırakmadı

18.03.2021 12:54 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:41
AK Parti Kozan'da şehit ailelerini yalnız bırakmadı

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıl dönümde gençlik kolları ile birlikte ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıl dönümde gençlik kolları ile birlikte ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili, yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları başkanı Yasemin Baykan ve gençlik kolları başkanı Enes Bekir Erkek ilçedeki şehit ailesi yakınlarını evlerinde ziyaret etti.

18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü nedeni ile ilçedeki terörle mücadele vatan toprağı için evlatlarını eşlerini şehit vermiş ailelerin kendilerine birer vatan emaneti olduğunu aktaran Bilgili, "Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik beraberliğini korumak bir karış toprak vermemek için havada mermilerin çarpıştığı Şeyit Onbaşıların destanları ile bezenmiş büyük bir mücadeledir. Çanakkale ruhunun topraklarımızda hala dipdiri olduğunun en büyük delili de 15 Temmuzda FETÖ terör örgütü ve üyelerine karşı verilen mücadeledir. Medeniyetimizi şekillendiren, tarihimize ufuk olan Çanakkale Destanı'nı anmak, dedelerimizin bizlere ulaştırdığı gibi bizimde gelecek nesillere taşımamız gereken en yüce zaferdir. Bu ülkede yaşayan herkese düşen en büyük görev, vatan aşkıyla canlarını feda eden şehitlerimizin aziz kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal toprakları, aynı bilinç ve kararlılıkla korumak ve bir sahiplenme duygusuyla sonraki nesillere taşımaktır. Bizlerde bizlere emanet olan terörle mücadelede canı pahasına vatan toprağını koruyan ve bedenlerini topraklarımız için feda eden şehitlerimizi anmak onların bizlere emanet ettiği aileleri ile bir araya gelerek bir kez daha dualarımızı onlar için yeniledik. Allah bir kez daha bizlere istiklal mücadelesi yazdırmasın birliğimiz dirliğimiz daim şehitlerimizin ruhu şad olsun" diye konuştu.

Başkan Bilgili, ziyaretlerinde şehit ailelerine Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim takdim etti. - ADANA

AK Parti Kozan'da şehit ailelerini yalnız bırakmadı
AK Parti Kozan'da şehit ailelerini yalnız bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Pervin Buldan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Türkan Şoray Pelin Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Erol Bulut Cüneyt Çakır Hakan Özmert Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Kozan'da şehit ailelerini yalnız bırakmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 13:46:24. #1.14#
title