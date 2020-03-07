AK Parti Kozaklı ilçe kongresi yapıldı
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AK Parti Kozaklı ilçe kongresi yapıldı

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından 7.Olağan kongre süreci Kozaklı ilçe kongresi ile devam ediyor.

07.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:11
AK Parti Kozaklı ilçe kongresi yapıldı

İl Başkanlığı tarafından 7.Olağan kongre süreci ilçe kongresi ile devam ediyor.


AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından başlatılan 7.Olağan kongre süreci Kozaklı ilçe başkanlığı kongresi ile devam ediyor. AK Parti Kozaklı ilçe kongresine AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'ın yan ısıra AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İç Anadolu Bölge Koordinatörü Görçeker, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç'in yanı sıra ilçe ve belde belediye başkanları ve partililer katıldı.


AK Parti Kozaklı İlçe kongresine tek liste halinde katılan mevcut ilçe başkanı Orhan Uçar yeniden İlçe başkanlığına seçildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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