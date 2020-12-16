Ak Parti Koordinatörleri Gediz'i ziyaret etti

Kütahya'nın Gediz İlçesinde AK Parti Yerel Yönetimler Sorumlusu Kütahya İl Başkan Yardımcısı Gediz İlçe Koordinatörü Nurettin Kaplan ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Seçim İşlerinden Sorumlu Hisarcık Koordinatörü Muhterem Kılıç, AK Parti Gediz İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde AK Parti Yerel Yönetimler Sorumlusu Kütahya İl Başkan Yardımcısı Gediz İlçe Koordinatörü Nurettin Kaplan ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Seçim İşlerinden Sorumlu Hisarcık Koordinatörü Muhterem Kılıç, AK Parti Gediz İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Nurettin Kaplan ve Muhterem Kılıç'ın AK Parti Gediz İlçe Başkanlığında gerçekleşen ziyaretlerinde Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, İl Genel Meclisi Üyeleri Sacit Sayın, Bünyamin Özer, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aysel Bütün ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Kemal Kanyılmaz hazır bulundu.

Yenilenen AK Parti Gediz İlçe Başkanlığı Binasında düzenlenen ziyarette, Gediz'de yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında görüşülerek, bilgi alışverişinde bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı