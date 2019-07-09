AK Parti Konya Milletvekili Samancı'nın Hüyük ziyareti

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Hüyük ilçesini ziyaret etti.

Milletvekili Samancı, kendisine eşlik eden Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve partililerle ilçeye bağlı bazı dış mahalleleri ziyaret etti.

Samancı, ilçe merkezinin yanısıra ilçeye bağlı Budak, Çukurkent, İmrenler, Suludere mahallelerini gezdi.

Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Samancı, vatandaşlarla yerleşim merkezi ve bölgeye ilişkin istekleriyle ilgili istişare etti, hayata geçirilen ve geçirilecek olan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Samancı, ilçe merkezindeki esnafları da ziyaret etti.

Kaynak: AA