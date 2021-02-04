AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Bozkır'ı ziyaret etti

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Bozkır ilçesinde bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Bozkır İlçe Teşkilatı ziyaretinin ardından, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı ile belediye binasında bir toplantı yapan Etyemez, Bozkır Belediyesi'nce son 5 yılda parklardan peyzaj yapımına, yürüyüş yollarından stabilize yollara her alanda 23 milyon liranın üzerinde yatırım yapıldığını anımsattı.

Daha sonra Bozkır Kaymakamı Muhammet Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Orman İşletme Şefliği, BİMDER Kur'an Kursu ve Özel Zerafet Bakım Merkezi'ni ziyaret eden Etyemez, tarım alanında ilçemize 2020'de üreticilerimize 3 milyon 432 bin 548 lira bitkisel üretim, 4 milyon 468 bin 666 lira hayvancılık olmak üzere 7 milyon 901 bin 224 lira destek ödemesi yapıldığı belirtti.

Başkan Sargın, ziyareti nedeniyle Etyemez'e teşekkür ederek, "Bozkır'mızı daha ileriye taşımak için yatırım ve projelerimiz devam ediyor." dedi.

Etyemez'e ziyaretlerinde, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Lokman Özturhan ve AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin