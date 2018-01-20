AK Parti Konya Milletvekili Etyemez Çumra'da

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Etyemez yeni seçilen yönetime başarılar diledi.

Yollarına hep beraber devam edeceklerini ifade eden Etyemez, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız tüm dünyayla mücadele ediyor. Hem içeride hem dışarıda terör örgüleri ve şer odaklarıyla mücadeleye devam ediyor. Şunu net olarak ifade edelim. Biz millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde durduğumuz sürece, hangi şer odağı ne yaparsa yapsın başarılı olamayacaklar.

Biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında onun kadroları olarak kenetlenmiş durumdayız. İnşallah 2019'da yapılacak olan seçimlerde yine ipi göğüsleyip hedeflerimize doğru milletimize hizmet etme yolunda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz."