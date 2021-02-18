AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum
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AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum

18.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:15

AK Parti Ordu 7. Olağan Kongresi'nde İl Başkanı Halit Tomakin konuşma yaparken yerel gazeteci Osman Şahin, Gürgentepe ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Yaşar Şahin'i işaret ederek elinde "Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum" yazılı pankartla kürsüye çıktı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un da katıldığı Ordu 7. Olağan Kongresi'nde ilginç olaylar yaşandı. Yerel gazeteci Osman Şahin, İl Başkanı Halit Tomakin konuşma yaparken izleyiciler arasından geçerek kürsüye çıktı.

Elinde "Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum. Yerel basın demokrasinin temel direğidir" yazan bir pankartı Tomakin'in arkasında açan Şahin, partililer tarafından kürsüden indirildi. Ardından da polisler tarafından gözaltına alındı.

AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum

BELEDİYE BAŞKANI KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN CEZA ALMIŞ

Polis merkezinde ifadesi alınan gazeteci Osman Şahin, cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre Osman Şahin, Gürgentepe ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı emekli imam Yaşar Şahin'in kendisine küfür ettiğini söyledi. Yaptığı bir haberden dolayı Başkan Şahin'in kendisini aradığını ve telefondan annesine ve eşine küfür edip tehdit ettiğini belirten Osman Şahin, şunları söyledi:

"Bu olaydan dolayı kendisini şikayet ettim. Dosya üzerinden yapılan yargılama sonucunda başkana hakaret ve tehdit suçlarından ayrı ayrı para cezası verilip ertelendi. Bu kişiyi belediye başkanı olarak görmek istemiyorum. CİMER'e Cumhurbaşkanına şikayet ettim. Ama kimse ilgilenmedi. Sesimi duyurmak için bu eylemi yaptım. 41 yıllık gazeteciyim. Sürekli basın kartım var. Böyle bir belediye başkanı hem partiye hem de Gürgentepe'ye zarar veriyor."

AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum

"BENİ CUMHURBAŞKANINA ŞİKAYET ETTİRME"

Bu olayın ardından İl Başkanı Halit Tomakin bir süre daha konuşmasına devam etti. Bu sırada Divan Kurulu'nda görevli bir yetkili, "Sayın Başkanım, istirham ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza seni şikayet ettirtme beni. Tamam. Daha bir çok konuşmacımız var. İstirham ediyorum, hemen özetleyecek yeteneğe sahipsiniz. Size 30 saniye veriyorum. Hadi bakalım, 30 saniye. Süreniz başlamıştır" diyerek konuşmasını bitirmesini istedi.

AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum

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