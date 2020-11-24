AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı

AK Parti Isparta İl Kongresi'nde genel merkezin adayı Osman Zabun'a rakip olan ismin hazırladığı liste kabul edilmeyince ortalık karıştı. Kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşen olaya polis ekipleri müdahale etti.

22 Kasım Pazar günü düzenlenen AK Parti Isparta İl Kongresi'ne liste kavgası damga vurdu.

RAKİP LİSTE KABUL EDİLMEDİ, TANSİYON YÜKSELDİ

Genel merkezin adayı ve mevcut il başkanı Osman Zabun'a rakip olarak çıkan Salim Nuri Güntaç'ın başkanlığındaki rakip listenin, divan başkanı Kasım Bostan tarafından kabul edilmemesi üzerine salonda tansiyon yükseldi.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşen olaylı kongreye polis ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı. Bir süre sonra ortalığın sakinleşmesi ile yapılan tek listeli seçimlerde Osman Zabun, kullanılan 445 oyun 387'sini aldı. 58 oy ise geçersiz sayıldı.